Tankerden boşaltılan sıcak zift işçilerin üzerine sıçradı: 3 ağır yaralı

Kars'ta, belediyeye ait tesiste asfalt yapımında kullanılan sıcak zift, tankerden boşaltım sırasında hortumun yerinden çıkmasıyla 3 işçinin üzerine sıçradı. Ağır yaralanan işçiler tedavi altına alındı.
DHA'nın haberine göre; olay, sabah saatlerinde Paşaçayır Mahallesi'nde Kars Belediyesi bünyesindeki BELTAŞ A.Ş.'ye ait asfalt tesisinde meydana geldi. Erzurum'dan tankerle getirilen ve asfalt yapımında kullanılan 150 derece sıcaklıktaki ziftin drenaj kanalına boşaltılması sırada hortum yerinden çıktı.
Hortumun yerinden çıkması ile sıcak zift, 35 yaşındaki Ahmet Kaya, 39 yaşındaki Hakan Suekinci ve 45 yaşındaki Saldıray Özşimşek isimli işçilerin üzerine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. Ağır yaralanan işçiler, sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya ile Suekinci, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilirken, Özşimşek'in tedavisi sürüyor.