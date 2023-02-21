Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine savcı da karşı çıktı

Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine karşı açılan davada savcı da "işletme hakkı devrinin" iptali yönünde görüş bildirdi.

Danıştay 13. Dairesi'nde görülen duruşmaya CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç katıldı. Özkoç, duruşma sonrası yaptığı açıklamada ihale protokolüne uyulmadığı gerekçesiyle şirketin "işletme hakkının devrine" itiraz ettiklerini söyledi.

'Savcı da haklılığımıza katıldı'

TBMM'den dahi gizli yapılan protokole dair itirazlarına savcının da katıldığını aktaran Özkoç, "Sayın savcı da bizim haklılığımıza katılarak hem Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin iptalini hem de işletme devrinin iptalinin gerekliliğini ifade etmiştir. Bu memnuniyet vericidir" dedi.

Hukuku savunmaya devam edeceklerini altını çizen Özkoç, "Ethem Sancak ve BMC üzerinde yapılan soygun ve talana dur demek istedik. Yapılan usulsüzlüklerin ve kanuna aykırılıkların bir an önce durdurulmasını istedik. Savcımız da bu talebimize katıldığını beyan etti. Bundan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Milletimizin hakkını hukukunu savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.