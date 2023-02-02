'Tanju Özcan'ı cumhurbaşkanı adayı gösterecekler' iddiası

Gazeteci ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Zafer Partisi, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti arasında kurulacağı belirtilen ittifakın Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı aday göstermeyi planladıklarını iddia etti.

Yarkadaş, Özcan'ın adaylığı Memleket Partisi'ne de önerildiği ancak Muharrem İnce'nin teklife karşı çıktığını belirtti.

'Özcan cumhurbaşkanlığı adaylığında kararlı'

Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Zafer Partisi, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti, tek bir partinin çatısı altında ve ortak bir liste ile seçime girmeyi planlıyor. İttifakın cumhurbaşkanı adayı ise muhtemelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olacak. Genel başkanlar da bu projeye sıcak bakıyor.

Tanju Özcan, bugün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile de görüşmüş. Az önce Muharrem İnce’ye yakın bir isimle konuştum. Görüşmeyi doğruladı. Ancak, “Özcan’ın adaylığına biz sıcak değiliz” dedi. Özcan ise cumhurbaşkanlığı adaylığında kararlı."