Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen kimi kimin yerine sokmuyorsun?

CHP'den ikinci kez ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi üzerine Ankara'ya "Adalet ve Değişim Yürüyüşü"nü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi'nden genel merkeze sokulmayacaklarına dair bir cevap aldıklarını söyledi.

DHA'nın haberine göre Özcan şöyle konuştu:

"12 Temmuz'da genel merkeze bizi sokmayacaklarmış. Ya şimdi sen genel başkan olarak kimi kimin yerine sokmuyorsun? Ben senin evine gelmiyorum ki. Evine gelsem sokmayabilirsin. Ben Atatürk'ün evine gidiyorum, evimize gidiyorum. Benimle birlikte orada binlerce CHP'li olacak. Sen ne hakla sokmayacaksın? Orası senin babanın çiftliği mi? Böyle hareketlerle kendi kendini zor durumda bırakıyorsun. Nasıl seni TÜİK'e sokmadıkları zaman hepimiz telin etmiştik. Hani Milli Eğitim Bakanlığı seni kapıdan sokmadığı zaman telin etmiştik. Sen de bizi kendi evimize sokmuyorsun. Bu nedir artık? 'Tek adam rejimi yok CHP'de' demiştin. Al sana tek adam rejimi. Kapıları kilitleyecekler. Hatta herhalde Çankaya Belediyesi'nin çöp araçlarını, hizmet araçlarını da genel merkez önüne yığacaklar. Bizim orada toplanmamızı engellemeye çalışıyorlar. Buna inat herkesi tekrar davet ediyorum. Biz o gün geleceğiz, CHP de kapıyı mecburen açacak. Öyle var mı? Aile üyeni kapı dışı edebilirsin. Ama benimle birlikte oraya gelecek binlerce CHP üyesi var. Sen sırf seni değiştirmek için yürüyorlar diye o insanlara kapıyı niye kapatıyorsun? Orası halkın partisi. Ama farkına varamamış. Öyle bir güç zehirlenmesi var ki beyefendide artık partiyi de kendi tapulu malı zanneder hale gelmiş. Çok üzüldüm. Kemal Bey başına gelen şeylerin fazlasını ona karşı yürüyenlere yapıyor."

'Büyükşehirlerden, milletvekillerimizden bir atraksiyon bekliyorum'

CHP'de değişim talebi ile başlattığı yürüyüşe destek verecek CHP'li vekillerin de olacağını düşündüğünü kaydeden Özcan, "Bazı ilçelerimizin belediyeleri, belediye başkanları o gün genel merkezin önünde olacaklarını ifade ediyorlar. Ancak ben büyükşehirlerden, milletvekillerimizden bir atraksiyon bekliyorum. '30 milletvekili deklarasyon yayınlayacak' diye 3 gündür fırtınalar kopuyor; ama ses yok. Ne oldu? Sindirildiler mi? CHP'nin bir milletvekili siner mi, korkar mı? Korkmaması lazım" dedi.