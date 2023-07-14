Tanju Özcan'dan İmamoğlu'na çağrı: 'Artık bir karar ver ve açıkla'

Seçimlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na pek çok kez istifa çağrısı yapan ve CHP Genel Merkezi'ne "Değişim ve Adalet" yürüyüşü gerçekleştiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "CHP'den atıldıktan sonra bağımsız olarak yoluma devam edeceğim" dedi.

Bolu Belediye Başkanlığı'nda gündeme dair açıklamalarda bulunan Özcan, "CHP'den atıldıktan sonra bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Benim gündemimde Kılıçdaroğlu'nun değişmesinden başka bir şey yok. Çoğu belediye başkanı arayıp beni haklı buluyor ama kalkıp kendileri bunu yapmıyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'ses çıkarması' çağrısında bulunan Özcan, şöyle konuştu:

"Bazı kurnazlar bakıp hangi tarafın ağır basacağına bakıp onu bekliyor Ekrem İmamoğlu’nu desteklemek istiyorum da o adayım demedi ki. Benim kişisel fikrim Ekrem İmamoğlu artık elini masaya vurmalı ve ben de varım demeli. Demediği her gün güç kaybediyor. Artık bir karar ver ve bunu açıkla lütfen."