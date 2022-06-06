Tanju Özcan'dan Erdoğan'a: 'Sandıkta dürüvereyim defterini'

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında aday olmak için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan izin istedi.

Açıklamasında, AKP Kızılcahamam kampında konuşan Erdoğan'ın "Aday olup olmayacağı sorusuna, seçimin tarihi belli olmasına rağmen çarpıtarak yüreksizliğini, çapsızlığını ortaya koydu. Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla" sözlerini hatırlatan Özcan, Erdoğan için "Sandıkta dürüvereyim defterini" dedi.

Özcan'ın açıklaması şöyle:

"1 hafta önce kibir abidesi size 'yüreğin yetiyorsa aday ol' demişti Sn. Gn. Başkanım... Sizden ses çıkmadı... Siyaset iddia işidir... Yol verin ben bu resti göreyim... Hazırım inan olsun... Sandıkta dürüvereyim defterini... Güvenin bana... Yenerim!!!"