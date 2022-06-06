Tanju Özcan'dan Erdoğan'a: 'Sandıkta dürüvereyim defterini'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak istediğini belirten CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Sandıkta dürüvereyim defterini' dedi.

Haber Merkezi

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında aday olmak için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan izin istedi.

Açıklamasında, AKP Kızılcahamam kampında konuşan Erdoğan'ın "Aday olup olmayacağı sorusuna, seçimin tarihi belli olmasına rağmen çarpıtarak yüreksizliğini, çapsızlığını ortaya koydu. Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla" sözlerini hatırlatan Özcan, Erdoğan için "Sandıkta dürüvereyim defterini" dedi.

Özcan'ın açıklaması şöyle:

"1 hafta önce kibir abidesi size 'yüreğin yetiyorsa aday ol' demişti Sn. Gn. Başkanım... Sizden ses çıkmadı... Siyaset iddia işidir... Yol verin ben bu resti göreyim... Hazırım inan olsun... Sandıkta dürüvereyim defterini... Güvenin bana... Yenerim!!!"

Haber

İYİP'li isim: 'Bizde Kılıçdaroğlu'nu sevmeyen yok, şansı olsa hepimiz destekleyeceğiz, o ümidi vermiyor'

Haber

Tanju Özcan hakkında 'tedbir kararına aykırılık'tan mahkemeye başvuru