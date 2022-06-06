Tanju Özcan hakkında 'tedbir kararına aykırılık'tan mahkemeye başvuru

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı sırasında, AKP'li Belediye Meclisi Üyesi Hacer Çınar'a "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" demesinin üzerine açılan davada mahkeme korunma kararı vermiş ve Çınar’ın 30 gün süreyle Özcan’dan korunmasına, aykırı hareket etmesi halinde ise hapis cezasıyla cezalandırılmasını kararlaştırmıştı. Özcan ise olay üzerine Bolu Belediyesi önünde gerçekleştirilen eylemi makam odasının penceresinden izlemiş, eylem sırasında aleyhine atılan sloganlara eşlik ederek dans etmişti.

DHA'nın haberine göre, AKP Belediye Meclis Üyesi Çınar, protestolar sırasında Özcan'ın pencereye çıkarak dans etmesini ve Twitter'daki hesabından kendisine direkt mesaj atmasını gerekçe göstererek, tedbir kararını 2 kez ihlal ettiği gerekçesiyle avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Çınar'ın avukatının mahkemeye sunduğu 'tedbire aykırılığın bildirilmesi' konulu dilekçede; Özcan'ın Twitter'dan DM atarak 'Beni takip etmeni istemiyorum, tedirgin oluyorum' yazdığı belirtildi.

Silahına el konuldu

Bolu 1'inci Aile Mahkemesi tarafından 1 Haziran'da verilen tedbir kararı sonrası Özcan'ın ruhsatlı silahına el koyuldu. Kararın tebliği için Bolu Belediye binasındaki makam odasına gelen polisler tarafından Özcan'ın ruhsatlı tabancası teslim alındı.

Özcan: Tedbir kararı kaldırıldı

Özcan ise Çınar'ın başvurusu sonucu Bolu 1'inci Aile Mahkemesi tarafından verilen 'Tedbir' kararının kaldırıldığını açıkladı.

Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden geçekleştirdiği açıklamada, "Evli barklı adamım, dedim diye Bolu 1. Aile Mahkemesince verilen ihtiyat-i tedbir kararı, Bolu 2. Aile Mahkemesi'nce kaldırılmıştır. Böylece yargı kararıyla bana çamur atılmaya çalışıldığı alenen ortaya çıkmıştır. Türlü karalama ve iftira atan tüm ENSARoğullarından özür bekliyorum" dedi.