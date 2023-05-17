Tanju Özcan'dan Davutoğlu'na 'kutlama': 'Hiç oy almadan 10 vekil kazandı, helal olsun'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP listelerinden seçime giren Gelecek Partili 10 isim resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilmesine tepki gösterdi.

Millet İttifakı'nda yer alan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Milletvekillerimizle ilk grup toplantımızı Genel Merkezimizde gerçekleştirdik. Hayırlı, uğurlu olsun” notu ile milletvekili seçilen Gelecek Partililer ile fotoğraf paylaştı. Davutoğlu, gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Davutoğlu'nun söz konusu paylaşımını sosyal medya üzerinden paylaşarak açıklamada bulunan Özcan ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu Davutoğlu’nu kutluyorum. Hiç oy almadan 10 Milletvekili kazandı. Helal olsun. Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırdı. CHP’den oy aşırdı. Geri Kabul Anlaşmasını imzalayarak Avrupa’yı güvence altına almak için sığınmacıları Türkiye’ye sığdırdı. İstikşafi görüşmelerle bizi kandırdı. Erdoğan kapının önüne koyunca CHP’ye sığındı. Şimdi de grup yapmış fotoğraf veriyor. Ne yazık ki bu fotoğraf bizim eserimiz. Sende ne ‘Stratejik Derinlik’ varmış."