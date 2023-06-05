Tanju Özcan'dan 'CHP MYK listesi' çıkışı: 'Ben bu resti görüyorum'

CHP'de bugün açıklanan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesine ilişkin bir paylaşım yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Bu liste bir hodri meydan çıkışıdır. Siyasi bir resttir" ifadesini kullandı.

Özcan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "1-2 isim dışındaki arkadaşların isimlerin Faik Öztrak, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Engin Özkoç tarafından belirlendiği mesajını aldım" dedi.

Özcan şunları kaydetti:

"CHP’nin yeni MYK'sını inceledim. 1-2 isim dışındaki arkadaşların isimlerin Faik Öztrak, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Engin Özkoç tarafından belirlendiği mesajını aldım. Bu mesaj başta Sayın Ekrem İmamoğlu'na verilmiştir. Ben ve benim gibi değişim isteyenler de payını almıştır. Bu liste bir HODRİ MEYDAN çıkışıdır. Siyasi bir resttir… Ben bu resti görüyorum… Mevzu memleket ise koltuk teferruattır!"