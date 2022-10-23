Tanju Özcan'dan Çelebi'ye: Evliya Çelebi Seyehatname’yi, sen dönekliğin kitabını yazdın

Milletvekili seçildiği CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne geçen, sonrasında ise AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya üzerinden polemiğe girmişti.

CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen Özcan, AKP'den teklif aldığını ama kabul etmediğini belirterek "Ben ne Mehmet Ali Çelebi'yim, ne de Arzu Aydın'ım. Benim ilkelerim var'' demiş, Çelebi ise "Tanju Özcan’dan bir Çelebi çıkmaz. Tanju Özcan partizandır, son tahlilde 6+1’li masayı destekleyeceğim der. Günü kurtarır. Çelebi devlet adamıdır. Yanlışa yanlış der, gerekçeleriyle neden desteklemeyeceğini açıklar. Gelecek nesilleri düşünür" ifadelerini kullanmıştı.

Çelebi'nin açıklamasının ardından sosyal medya üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulunan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Menfaat rüzgarının etkisiyle savrulan, sürekli yön değiştirenlere bu memlekette ‘devlet adamı’ değil ‘fırıldak’ derler Mehmet Ali Çelebi. Yani kısaca Evliya Çelebi Seyehatname’yi, sen dönekliğin kitabını yazdın Çelebi. Sahi kim keşfetti bu döneği?"