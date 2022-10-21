Mehmet Ali Çelebi ile Tanju Özcan arasında polemik

'Ben ne Mehmet Ali Çelebi'yim, ne de Arzu Aydın'ım. Benim ilkelerim var' diyen Özcan'a yanıt veren Çelebi 'Tanju Özcan’dan bir Çelebi çıkmaz' ifadesini kullandı.

Haber Merkezi

Milletvekili seçildiği CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne geçen, oradan ayrıldıktan sonra da AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya üzerinden polemiğe girdi. 

CHP'den 1 yıllığına ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün yaptığı açıklamada AKP'den teklif aldığını ama kabul etmediğini belirterek "Ben ne Mehmet Ali Çelebi'yim, ne de Arzu Aydın'ım. Benim ilkelerim var'' demişti. 

Tanju Özcan’a Twitter üzerinden yanıt veren Çelebi "Tanju Özcan’dan bir Çelebi çıkmaz. Tanju Özcan partizandır, son tahlilde 6+1’li masayı destekleyeceğim der. Günü kurtarır. Çelebi devlet adamıdır. Yanlışa yanlış der, gerekçeleriyle neden desteklemeyeceğini açıklar. Gelecek nesilleri düşünür" ifadelerini kullandı.

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