Mehmet Ali Çelebi’nin Muharrem İnce’ye teklifi ortaya çıktı

Önce CHP’den sonra da Memleket Partisi’nden ayrılan Mehmet Ali Çelebi, AKP’ye katılmış, milletvekilliğinden istifa etmediği için tepkilerin hedefi olmuştu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugün kaleme aldığı yazısında çarpıcı bir bilgi verdi.

Pehlivan, konuştuğu eski bir askerin kendisine Mehmet Ali Çelebi ile ilgili aktardığı “Gitmiş, Zafer Partisi’ni ve Memleket Partisi’ni de Cumhur İttifakı’na katmak istemiş. Genel başkanlarına bunu teklif etmiş” iddiasını paylaştı.

Söz konusu iddia üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi arayan Pehlivan, şunları aktardı: