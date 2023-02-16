Tanju Özcan'dan bağış kampanyasına tepki: 'Zaten 85 milyar TL'sini devlet, devlete vermiş'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, televizyon kanallarında ortak canlı yayınla yapılan “Tek Yürek Türkiye” adı yardım kampanyasında toplanan parayla ilgili, “115 milyar lira para toplandı. Zaten 85 milyar TL’sini devlet, devlete vermiş. Çok üzülerek söylüyorum bunu; millet, devlete güvenmiyor" dedi.

Özcan, bugün düzenlediği basın toplantısında, depremzedeler için televizyon kanallarında ortak canlı yayınla yapılan “Tek Yürek Türkiye” adı yardım kampanyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Toplanan yardımın büyük bölümünün devlet kurumları tarafından yapıldığına belirten Özcan, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Toplam 115 milyar lira para toplandı. Bu, bugünkü kurla yaklaşık 8 milyar dolar ediyor. Üzülerek söylüyorum; bu toplanan paranın ilk aklıma gelenlerini hesapladım, zaten 85 milyar TL’sini devlet, devlete vermiş. 30 milyar TL Merkez Bankası bağış yapmış. Merkez Bankası bağış yapar mı? Merkez Bankası’nın parası zaten Türkiye’nin parası. Ziraat Bankası 20 milyar TL, Vakıfbank 12 milyar TL, Halk Bankası 7 milyar TL. Bir de bunların katılım bankaları var.

Dün toplanan para, 8 milyar dolar değil, 2 milyar dolar. O kadar bütün Türkiye’yi ayaklandırdılar. Herkes 'Çok büyük bir para toplandı, millet devlete sahip çıktı' diyor. Çok üzülerek söylüyorum bunu; millet devlete güvenmiyor. Güveniyor olsa çok çok daha büyük yardımlar yapılması lazım. AHBAP’a, Haluk Levent’e duyulan güvenin yarısı devlete duyulmuyor." (ANKA)