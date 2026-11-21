Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla 21 sanığın yargılandığı davada yeni duruşma bugün görüldü.

Tutuklu sanıklar Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin ve MCY şirket yetkilisi Faruk Güner bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Tanju Özcan, "İhalenin hiçbir aşamasında belediye başkanının hiçbir sorumluluğu yoktur. 5018 ortadayken bu davadan bana ceza verilemez. Bu yasa beni zırh gibi koruyor. Ben bu işi atlatırsam bir dahaki süreçte bakan olarak görev alabilirim. Mevcut delillerle benim ceza almam mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Özcan, Bolu'da belediyeye yönelik soruşturma ve operasyonların kurumun işleyişini olumsuz etkilediğini, personelin imza atmaktan çekinmesinin belediye hizmetlerinde aksamalara yol açabileceğini belirtti.

Savunmasına başlarken ağlayan sanık Özaydın, ihaleye fesat karıştırıldığı iddialarını reddederek yetkisinin bulunmadığını, puantaj kayıtlarında hata yapılmış olabileceğini ancak bunun iddia edilen büyüklükte bir tutara ulaşmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Tutuklu sanıklar Özcan, Özaydın, Baytekin ve Güner'in adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar veren mahkeme, şirket yetkilileri Y.E. ve F.L'nin ev hapsinin imza ve yurt dışı çıkış yasağına dönüştürülmesine, imza tedbiri bulunan sanıkların bu tedbirinin kaldırılarak yurt dışı çıkış yasaklarının devamına hükmetti.

Duruşma, 22 Mart 2027 tarihine ertelendi.

Özcan daha önce "icbar suretiyle irtikap" suçundan 7 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı için cezaevinde kalmaya devam edecek.

Tanju Özcan, geçtiğimiz ay görülen bir duruşmada "Serbest kalmak istiyorum. Çıkınca oğluma kız istemek istiyorum. Bundan sonra 'Bana ne kardeşim' diyeceğim. Evde kedi gibi oturacağım. İsterse Öcalan’ı çıkarsınlar isterlerse mültecileri doldursunlar umurumda değil. Evimde kedi gibi hiçbir şeye karışmadan oturacağım” demişti.

soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.