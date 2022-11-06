Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu Amberin Zaman gibi bir hainle ne görüştü?

CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dönük yaptığı sosyal medya paylaşımında "Sn.Kemal Kılıçdaroğlu Amberin Zaman gibi hain bir kaçakla İngiltere’de ne görüşür niye görüşür? Bunu bikaç gün önce terör örgütü siyasi tetikçileriyle görüşen AKP sormadan ben sorayım. Gerçekten bu tiplerle görüşerek, başörtüsü tartışması açarak nereye varmak istiyoruz. Bir anlasam" dedi.

Sn.Kemal Kılıçdaroğlu Amberin Zaman gibi hain bir kaçakla İngiltere’de ne görüşür niye görüşür?

Bunu bikaç gün önce terör örgütü siyasi tetikçileriyle görüşen AKP sormadan ben sorayım.Gerçekten bu tiplerle görüşerek,başörtüsü tartışması açarak nereye varmak istiyoruz.Bir anlasam pic.twitter.com/Umm75jSChJ — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) November 5, 2022

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP'ye üye olduğu gerekçesiyle CHP'den ceza almıştı. Özcan, üyelik işlemini kendisinin yapmadığını iddia etmişti.