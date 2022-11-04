Amberin Zaman haber başlığını beğenmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Londra'da Amberin Zaman ile bir araya gelmişti.

Zaman görüşmenin ardından "Sayın ⁦Kılıçdaroğlu⁩ ile Londra’da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak" paylaşımında bulunurken, buluşmaya ilişkin yapılan haberler ise kendisini rahatsız etti.

Söz konusu buluşmayı Halktv'nin "Kılıçdaroğlu eski Taraf yazarı Amberin Zaman ile bir araya geldi" başlığıyla vermesinden rahatsız olan Zaman, "Defalarca ekranlarında beni konuk eden kendisini muhalefete konumlandıran Halktv'nin beni iktidar diliyle tarif etmesine şaşırdım. Taraf yazarlığından öte 2015'te “CHP ye oy verin" The Economisy'in 16 yıl boyunca boyunca Türkiye temsilcisiydim" dedi.

Zaman gelen tepkinin ardından "Eski Taraf yazarı olarak anılmaktan asla rahatsızlık duymam.Tarafla iligili ciddi eleştirim de var. Ancak belli bir kesim için Tarafın neyi simgelediği ortadayken 30 yıllık kariyerimi toplam 4 yılını yan iş ve çoğunlukla ücretsiz olarak yaptığım Tarafa indirgenmesi ilginç geldi" ifadesini kullandı.