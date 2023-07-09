Tanju Özcan: İmamoğlu 'adayım' derse destek açıklamam söz konusu olabilir

CHP yönetimine karşı Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'de genel başkanın değişmesi gerektiğini söyledi.

DHA'ya konuşan Tanju Özcan, "Seçim kaybedildikten sonra demokrat olduğunu iddia eden her onurlu insan gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın başarısızlığı üstlenerek, istifa etmesini bekledim. Ancak istifa etmeyince benim ihracımdan önce de ben '3 Temmuz'u bekleyin' diye bir tweet atmıştım. Yaklaşık 1 ay oldu. O tweet’i attıktan sonra da zaten o kararımın hazırlıklarına başladım. Değişim için yürüyecektim sadece. Ama sonrasında yürüyüşe başlamamdan birkaç gün önce böylesine gerekçesiz kararla disipline verilmem sonucunda adaleti de ekledim bu temaya" ifadelerini kullandı.

'Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkması gereken kişi İmamoğlu'

Özcan, 'Kurultayda Kılıçdaroğlu’nun karşısında kimin çıkacağını bekliyorsunuz?' sorusuna ise "Bugün itibariyle çıkması gereken kişi; İmamoğlu" yanıtını verdi.

Özcan, 'İmamoğlu'nu destekliyor musunuz?' sorusuna "İmamoğlu'nu desteklemem için önce; İmamoğlu'nun 'Ben varım' demesi gerekiyor. İmamoğlu'nun henüz 'Genel başkan istifa etmelidir' veya 'Ben de genel başkanlığa adayım' demesi halinde; benim İmamoğlu'na destek açıklamam söz konusu olabilir. Halkı dinleyerek, konuşan bir siyasetçiyim. Sadece söylediğim şu; şu an halkın nazarında veya halkın umut olarak gördüğü kişi Ekrem İmamoğlu. 'Kurtarırsa bu partiyi, ülkeyi İmamoğlu kurtarır' sözleri yaygın. Ama Sayın İmamoğlu adım atmakta bence biraz geç kalıyor. Ve geç kaldığı her gün kendisine zarar veriyor. Değişim çağrısında bulunanlara 'Artık top çevirmenin faydası yok' diyorum. Direkt adını koyalım; genel başkan değişmeli. Genel başkan hatta bana göre kaybettiği bu seçimden sonra salona dahi gelmemeli. Bırakın adaylığı, salona dahi gelmemeli. Hangi yüzle o salona gelecek. Şu anda değişim isteyenler de net bir şekilde 'Değişim genel başkandan başlamalı' demeli ve elini masaya vurmalı" cevabını verdi.

Özcan, kurultayda değişim olması gerektiğini belirterek, "Eğer olmazsa zaten yerel seçimlerde perişan olacağız. Perşembenin gelişini çarşambadan söylemek gibi bir şey. Bu moralle, bu motivasyonla, bu genel başkanla, bu kadrolarla gidilecek yerel seçimde mucize beklemenin anlamı yok. Kel oğlanın saçlarının yeniden çıkmasını beklemek kadar küçük bir beklenti bu" diye konuştu.