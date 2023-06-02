Tanju Özcan: Erdoğan'ın heykelini dikeceğim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nden önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar seçilmesi durumunda heykelini dikeceğini açıklamıştı.

DHA'da yer alan habere göre, Belediye Meclis Toplantısı'nda AKP'li Belediye Meclis Üyesi Kamuran Avcı ve MHP’li Meclis Üyeleri Fatih Silin ve Necdet Çakır, Özcan’dan heykel sözünü tutması için önerge sundu. Özcan, "Biz bir söz verdiysek dönmeyiz. Dörtdivan’da yüzde 90 oy almış. Dörtdivan Belediyesi bize bir yer göstersin, en görünür yer de Köroğlu Dağları, biz oraya dikelim. Bozkurt heykeli de dikeceğim" dedi.

​Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 18 Nisan'da sosyal medya hesabından, “Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu’nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim” paylaşımında bulunmuştu.

Özcan’ın konuşmasının ardından mecliste söz alan MHP Meclis üyesi Necdet Çakır “Sayın Başkan bozkurt heykelini de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına dikebilirsiniz. Sayın Başkan MHP İl Başkanımız İlhan Durak Bey'in selamları var. Ben elçiyim bana zeval olmaz. Belediye başkanımızın sözü yere düşmesin. Cumhurbaşkanımızın heykelini yapacağımız yeri belirleyelim. Belediyemizin maddi zorlukları içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle siz yeri belirleyin. Heykeli il başkanımız İlhan Durak kendi üstlenecek. Belediyeye yük olmayacak. Milletin meclisinde burada Bolu Belediye Başkanı olarak vermiş olduğunuz sözü yerine getirmenizi bekliyoruz. Sayın Başkanım siz sözünüzün erisiniz” ifadelerini kullandı.