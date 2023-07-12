Tanju Özcan 'değişim' yürüyüşünün 10. gününde CHP Genel Merkezi’ne geldi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’dan başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün 10’uncu gününde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'ne ulaştı.

BirGün'de yer alan habere göre, yürüyüşünün son gününde Anıtkabir'i ziyaret eden Özcan, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Özcan, CHP Genel Merkezi’ne geçti.

Özcan’ı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve beraberindeki heyet karşıladı.

Kılıçdaroğlu'na istifa tepkisi

Genel merkez önünde kendisini karşılayan kalabalığa hitaben bir konuşma gerçekleştiren Özcan, Kılıçdaroğlu'nun kaybedilen seçimin ardından istifa etmemesini eleştirdi.

Özcan, "Ben zannettim ki seçimi kaybedince koltuğu bırakacak ama yapmadı. Yunanistan’da bile seçimi kaybeden Çipras bıraktı. Bizde ise bir şey olmamış gibi devam ediliyor" dedi.

Özcan'ın konuşması sık sık "Diktatör Kemal" sloganlarıyla kesildi.

Özcan, özetle şöyle konuştu:

"Çevresinde de yeterince yalakaları var; ‘şöyle başarılı olduk, böyle başarılı olduk’ diyorlar. Şimdi size ilk kez duyacaklarınızı anlatıyorum; Genel Başkanla TBMM’deki odasında konuştum. ‘Sayın genel başkan size kazanamazsınız demiyorum, yüzde 50 şansınız var ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın veya İBB Başkanımızın yüzde 99 şansı var.’ Bunu defalarca söyledim.

Bana cevaben dedi ki; İstanbul ve Ankara’yı 9 ay süreyle AKP’ye devredemeyiz. İstanbul ve Ankara’yı AKP’ye 9 ay teslim etmemek için Türkiye’nin 5 yılını devrettiniz.

Peki kendini nasıl aday yaptırdı? İster kızın ister kızmayın; Altılı Masa’yı kurdu, daha sonra da yüzde 1 oy alamayan partilerin genel başkanlarına Cumhurbaşkanı yardımcılığı verdi, bakanlıklar verdi 40 milletvekili verdi ve kendisini onlara aday ilan ettirdi.

Soruyorum size adayı belirlerken teşkilatın önerisi alındı mı? Yazık değil mi bu kaprisler nedeniyle ülkenin 5 yılını kaybettik.

Size bir şey daha söylemek istiyorum; sizin bildiğiniz o 38 milletvekilinden başka Rıfat Hisarcıklıoğlu da en az 4 milletvekilini CHP listelerine koydu."