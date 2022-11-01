Tanju Özcan: CHP üyeliğim TDP üyeliğine çevrilmiş

CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bilgisi dışında Türkiye Değişim Partisi (TDP) üyesi yapıldığını açıkladı.

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

“Suriyelilere vatandaşlık dağıtıp, kafalarına göre parti üyelikleri yaparken araya bizi de kaynatmışlar. Bugün e-Devlet sorgulamamda öğrendim; CHP üyeliğim TDP üyeliğine çevrilmiş. Üstelik 10 yıldır gitmediğim Kilis'ten. Kim ne oyun oynadıysa hesabını yargı önünde verecek.”