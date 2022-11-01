Kılıçdaroğlu Londra'ya gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu saat 20.00 uçağıyla Londra'ya gitti. Kılıçdaroğlu'na Londra seyahatinde CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, CHP Denizli gençlik kolları üyesi Gamze Kaya eşlik etti.

1-5 Kasım tarihleri arasındaki İngiltere ziyaretinde Kılıçdaroğlu'nun bilim ve teknoloji çevreleri ve yatırımcılarıyla bir araya geleceği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun aralık ayında ise Almanya’ya bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.