Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu hazmedilir değil

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

'Teşkilatı FETÖ gölgesinden tamamen arındırdık'

Yeni bir mezuniyet töreni heyecanı yaşadığınız bu özel günde sizlerle olmaktan gurur duyuyorum. Eğitimini tamamlayan 681 komiser yardımcımızı tebrik ediyorum. Sizleri vatana gururla sadakatle hizmet edecek kıymetli evlatlar olarak yetiştiren ailenize şükranlar sunuyorum. Değerli misafirler, FETÖ ihanet çetesinin en çok zarar verdiği Emniyet Teşkilatı'dır. FETÖ'sünden PKK'sına kadar emniyet teşkilatımızın sistemini devlete ve millete hizmet edecek bir yapıya kavuşturduk. 38 bin emniyet mensubunu ihraç ederek, teşkilatı FETÖ gölgesinden tamamen arındırdık. Geçmişte kasıtlı olarak faaliyetleri kısıtlanan eğitim sistemini, yeniden inşa ettikten sonra kat ettiğimiz mesafe doğru yolda gittiğimizin ispatıdır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun öncelikli hedeflerinden biri huzurun kökleştirilmesidir. Türkiye Yüzyılı, şefkat ve merhamet yüzyılı olacaktır. Bunun teminatı sizlersiniz.

Kılıçdaroğlu açıklaması

Asıl üzerinden yoğunlaştığımız alanlardan biri gençlerimizi uyuşturucu ve terörden korunmasıdır. Bizim kaptıracağımız tek bir evladımız yoktur. Siyasetin içinde olup da hükümetimizi cari açığını uyuşturucu kaynaklarından temin ettiğini söyleyen zavallılara bir sözüm var. Onu yarın söyleyeceğim. Haram size kalsın ey siyasiler. CHP genel başkanının attığı iftiraya cevaplandırmak değinmek zorunda kalıyorum. Doğu'nun değişik yerlerinde bu mücadeleyi veren teşkilatıma bu tür iftirada bulunamazsınız, bu ne vicdansızlıktır. Yarın bu konuşmamı grup konuşmamda yapacağım. Bu hazmedilir değil. Bizler dünyaya örnek olacak başarıya sahibiz. Cezaevinde 117 bin kişi bu suçtan demir parmaklıklar ardındadır. Sokaklardaki satıcılara karşı müsammamız olmadığını İçişleri Bakanımız defalarca söylemiştir. Yakalanan uyuşturucu miktarı ile rekor başarıya sahibiz. Bu hakikatlare rağmen kendine siyaset alanı açtığını sananlar, uyuşturucu baronlarına hizmet etmektedir.

'Dijital terör devletimizin güvenliğini hedef alıyor'

Genel başkanı böyle yapan partinin vekilleri boş durur mu? Hakimlere hakaret ederek, hırsızların safhında olduğunu göstermiştir. Bu tür iftiralara aldanmadan gençlerimizi korumak için elimizden gelen imkanları kullanmaya devam edeceğim. Bu tür saldırılar karşısında susmak, dilsiz şeytan olmayı gerektirir. Biz olmayacağız. Türkiye'de bir diğer önceliğimiz dijital zorbalıklara karşı güvenlik altına almaktır. Siber suçlara ve suçlu tiplere yol veriyor. Dijital terör, insanımızın huzuru ve devletimizin güvenliğini hedef alıyor. Binlerce kişi hedef gösteriliyor. Koruduğumuz insanımızı dijital dünyanın dehlizlerinde yalnız bırakamayız. Türkiye düşmanı pek çok karanlık odak, bu mecraları ülkemizi karıştırmak için istismar etmektedir. Kızılay'da bomba patlatmakla yalanı kullanmak arasında hiçbir fark yoktur. Yasal düzenlemenin mücadeleyi daha da kolaylaştıracağına eminim. Devletimizin güvenliği konusunda gereken her adımı atmakta tereddüt etmeyeceğiz. Türkiye afet ve göç yönetiminde etkili yöntemlerle dünyaya örnek hale gelmiş bir ülkedir. Polisimizle jandarmamızla sahil güvenliğimizle insanlarının huzurla yaşadığı ülke vasfımızı güçlendiriyoruz, güçlendireceğiz. GAMER'i yapay zeka destekli sistemlerle güçlendiriyoruz. 'Türkiye'nin verisi, Türkiye'de kalmalı' anlayışıyla yerli ve milli çözümler üretiyoruz. Attığımız her adımda kaliteyi sürekli yükseltiyoruz. Polis Akademimizin bünyesinde yürütülen çalışmaları çok önemli görüyorum."