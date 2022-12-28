Tanju Özcan bıçaklı pazarcıdan şikayetçi olmadığını duyurdu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, makam odasının önüne gelen ve kendisiyle görüşmek istedikten sonra "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" belirtilen pazarcı H.H.'den şikayetçi olmadığına dair savcılığa dilekçe verdiğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre dün saat 11.30 sıralarında Bolu Belediyesi'ne gelen pazarcı H.H., burada personelle tartıştı. Ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın makam odasının bulunduğu kata çıkan H.H., burada taşkınlık yapınca zabıta ekipleri ve belediyede bulunan polis ekipleri müdahale etti. Arbede sırasında H.H.'nin yanında bulunan bıçak yere düştü. H.H. daha sonra polis tarafından gözaltına alındı. Olay sırasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın makam odasında olmadığı öğrenildi. H.H.'nin pazar yeri konusu için belediyeye geldiği belirtildi.

H.H. daha sonra "silahlı tehdit" suçundan tutuklandı.

Tanju Özcan bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda H.H. hakkında şikayetçi olmadığına dair savcılığa dilekçe gönderdiğini duyurdu.

Özcan paylaşımında "Dün başkanlık makamımıza saldırı sonucu tutuklanan şahsı; ailesinin ve çocuklarının mağdur olmaması için, onların ricalarını kırmayarak ve pişman olduğunu düşünerek 'şikayetçi olmadığıma dair' dilekçeyi Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiyorum. Kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.