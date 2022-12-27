Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi binasında makam katına gelen kişinin bıçaklı saldırı girişimine maruz kaldı.
Bolu Gündem'de yer alan habere göre, saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, H.H. isimli kişi Tanju Özcan'ın makam odasının önüne gelerek başkanla görüşmek istediğini söyledi.
Bağırmaya başlayan H.H, Özcan'ın polis korumaları tarafından uyarıldı. İkazlara uymayan H.H, cebinden çıkardığı bıçağı savurmaya başladı. Koruma polisi olaya müdahale ederek H.H'nin elindeki bıçağı alırken, olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine belediye binasına polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından makam odasının bulunduğu kata zabıta ekibi de gelerek güvenlik şeridi oluşturdu.
H.H. gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.