Taner Yıldız maden mühendislerinin sunumu sırasında şirket yöneticisiyle sohbet etti

Amasra’da 42 madencinin yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin TBMM’de kurulan komisyonda faciaya ilişkin sunum yapan Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel’in sunum yaptığı sırada Komisyon Başkanı Taner Yıldız’ın maden şirketinin yöneticisi ile sohbet etmesi tartışma yarattı.

Eleştiriler üzerine Yıldız, "Başkasına mani oldum mu?" diye kendini savundu.

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ve 42 madenci yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan faciaya ilişkin TBMM’de kurulan Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu bugün toplandı.

ANKA'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, komisyonda bugün Maden Mühendisleri Odası, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İmbat Madencilik Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yetkilileri sunum yapıyor.

Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, kazaya ilişkin bilgi alma konusunda zorlandıklarını vurgulayarak, kazanın nedenleri konusunda yetkileri doğrultusunda ilgili kurumlardan kazaya ilişkin bilgi ve belgeler verilmediğini söyledi. Yüksel, yaşanılan durumu şöyle açıkladı:

“Bilgi ve belgeleri mevzuatımız hükümlerine dayanarak, Bartın Cumhuriyet Savcılığı, Enerji Bakanlığı’ndan, Taş Kömürü Kurumu ve Amasra Müessese Müdürlüğü’nden resmi olarak istedik. Ancak istediğimiz resmi belgeler ne yazık ki elimize ulaşmadı. Sadece Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nun bunu veremeyeceğini söyleyen yazısı var. İstediğimiz belgeler de ocağın planı, projesi, havalandırma ve sensörlerin yerleşim planı gibi 15 maddelik husus vardı. 15 maddelik husus elimize geçmiş olsaydı kazayı bir tek yeraltına girip tamamlanması haricindeki büyük kısmını aydınlatmış olurduk.”

'Diğer facialarda sorumlular hüküm giymedi'

Yüksel edindikleri bilgi doğrultusunda olayın grizu patlaması olduğunu dile getirerek, kazanın dolaylı nedenleri arasında daha önceki madenlerde yaşanan kazaların ardından sorumluların yargılanmamasını olduğunu da söyledi. Yüksel şöyle konuştu:

“2005, Gediz, 18 kişinin ölümü ile sonuçlanan grizu patlaması sorumlular çok kısa bir süre açık cezaevinde kalmışlardır. 2010 Karadon, 30 kişinin ölümü ile sonuçlanan grizu patlaması dava hala devam etmektedir. 2014 Soma, 301 kişinin ölümü ile sonuçlanan ocak yangını ilk kez önemli cezalar verilmiştir. Oysa ülke madencilik tarihimiz facialarla doludur ve ne yazık ki diğer facialarda sorumlular hüküm giymemiştir. Ya para cezası almışlardır ya da HAGB kararı verilmiştir.”

'MAPEG'in onayladığı projelerin yüzde 95'i bilim ve tekniğe uygun değil'

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) onayladığı projeleri de eleştiren Yüksel, yeni faciaların yaşanabileceğine şöyle işaret etti:

“MAPEG tarafından onaylanan madencilik projelerinin en az yüzde 95’i bilim ve tekniğe uygun projeler değildir. Bugüne kadar MAPEG tarafından bilime ve tekniğe uygun görülmediği için reddedilmiş bir madencilik projesi yoktur desek yanlış olmaz. 1475 sayılı İş Kanun’unda bulunan kurma izni ve işletme belgesi bürokratik süreçler nedeniyle 4857 sayılı İş Kanunu’nda kaldırılmıştır.”

Taner Yıldız sunum boyunca sohbet etti

Yüksel sunum yaparken Komisyon Başkanı Taner Yıldız’ın yanındaki komisyon üyesi ile sohbet etmesi dikkat çekti. Yıldız, komisyona sunum yapmaya gelen maden şirketi yöneticisi ile de Yüksel’in sunumunun neredeyse yarısı boyunca sohbet etti. Yüksel’in sunumu bitirdiği sırada maden şirketinin yöneticisi ile Yıldız’ın sohbeti de sona erdi.

'Başkasına mani oldum mu?'

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Çağlar Öztürk sunum yaparken, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Öztürk’e soru sordu. Komisyon Başkanı Yıldız, Yavuzyılmaz’a müdahale ederek, “Deniz Bey ikiniz konuşun isterseniz” diye araya girdi. Yavuzyılmaz, Yıldız’ın maden şirketi yöneticisi ile konuşmasını hatırlatarak, “Siz demin konuşuyordunuz ama” dedi. Yıldız ise şirket yöneticisiyle dakikalarca süren sohbetine ilişkin “Başkasına mani oldum mu” diyerek kendini savundu.

Yavuzyılmaz, soru sormasına müdahale eden Yıldız’a “Siz mi belirleyeceksiniz benim soru sormamı?” diye itiraz etti. Yıldız, “Evet, ben belirleyeceğim” diye yanıt verdi. Yavuzyılmaz, üslup konusunda Yıldız’ı uyararak, “Ne yapacaksınız, hakaret mi edeceksiniz, küfür mü edeceksiniz? Canınız başka bir şeye sıkıldı herhalde bana patlıyorsunuz” diye tepki gösterdi. Yıldız, “Üçüncü defadır söylüyorum, anlaşılmıyor mu lafım? Siz soruyu yarım saat sonra sorduğunuzda gündemden mi düşecekti? Bütün arkadaşlar bekliyor, siz de bekleyeceksiniz. Üçüncü defadır söylüyorum, sürekli müdahalede bulunuyorsunuz” diye konuştu.

Yavuzyılmaz, Yıldız’ın kendine müdahalede bulunduğunu söylerken, Yıldız “Ben size müdahale ediyorum şu an. Konuşmayın lütfen. Yarım saat sonra sorabilirsiniz bu soruyu. Siz nezaketi istismar ettiğiniz için bu üsluba zorluyorsunuz” dedi. Yavuzyılmaz, Yıldız’ı üslup ve sesinin seviyesi konusunda yine uyardı. Yıldız, “Size karşı yapıyorum bunu” diye müdahalesini sürdürdü. Yavuzyılmaz da kendisinin de Yıldız’a karşı aynı üslupla cevap vereceği uyarısında bulundu. Yıldız, şunları söyledi:

'Bundan sonra size söz vermeyeceğim'

“Saygısızlık yapmayın, ısrarla anlamıyorsunuz. Niye başka bir arkadaşı ikaz etmiyorum da sürekli sizi ikaz ediyorum, bunun farkında mısınız? Niye istismar ediyorsunuz? Burada gece 1’e kadar toplantı devam etti, hiçbir gerçek örtülmedi. Sizin üslupsuzluğunuz burada konuşulan. Başka bir şey değil. Bundan sonra size söz vermeyeceğim.”

Yavuzyılmaz, “Aramızdaki diyalogun seviyesini düşürmeyin. Üslup seviyenize inmek istemiyorum, inmem de mümkün değil” dedi ve gerçeğin üstünün örtülmek istendiğini söyledi. Yıldız, “Siz de bundan sonra söz almadan konuşmayacaksınız. Siz istismar ediyorsunuz. Saygısızlık yapmayın. Yarım saat sonra konuşacağınız konuyu gizlemeye çalışmak diye çok saygısız bir noktaya taşıyorsunuz” dedi. Yavuzyılmaz, “(Kazaya neden olduğu düşünülen) Tam de bu kelepçe noktasında bir sorun var” diye sözlerini sürdürdü ve Yıldız’a “Bağırıp durma” diye tepki gösterdi.

Yıldız, “Sen saygısızlık yapma” diye Yavuzyılmaz’ı susturmaya çalıştı ancak Yavuzyılmaz da “Sen diyemezsin” dedi. Yıldız, “Sen diyorum sana, sen saygısız birisin” diye Yavuzyılmaz’a tepkisini sürdürdü. Yavuzyılmaz da “Bütün kötü ithamlarınızı iade ediyorum. Neredeyse artık hakaret edecek” diye vurguladı. Yıldız, “Siz hakareti hak eden birisiniz ama etmeyeceğim” dedi.

İYİP'li Yokuş 'her gün aynı tantana' diyerek toplantıyı terk etti

Bu tartışmaya tepki gösteren İYİP Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise “Sizi ve değerli vekilimi protesto ediyorum, çıkıyorum. Böyle bir komisyon istemiyorum. Her gün aynı tantana” diyerek komisyon toplantısını terk etti.