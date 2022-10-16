Taner Öngür'ün beklenen albümü yayınlandı

Taner Öngür'ün, 10 yılı aşkın süredir üzerinde emek verdiği ve dinleyenlerinin sabırsızlıkla beklediği "Nerden Gelip Nereye Gidiyoruz-Nâzım Hikmet / Zaman Kırıntıları-Ahmet Hamdi Tanpınar" albümü yayınlandı.

Rock müziğimizin öncü gruplarından Moğollar'ın bas gitaristi Taner Öngür, 43.75 grubu ile kaydettiği ve her biri ayrı bir tema üzerine kurulu solo projelerine bir yenisini ekledi.

Bir yüzünde Nâzım Hikmet, diğer yüzünde Ahmet Hamdi Tanpınar şiirinden bestelenen iki uzun şarkıdan oluşan ve Tantana Records etiketiyle LP olarak yayınlanan albümde; Taner Öngür'e grubu 43.75'ten Haluk Önol, Arif Ortakmaç ve Bartu Özbatur'un yanısıra müzisyenler Serap Yağız ve Uğur Dikmen eşlik etti.

İlk olarak bugün, 6. Kadıköy Plak Günleri'nde dinleyiciyle buluşan plağı, Taner Öngür, sevenleri için imzaladı. Plak Günleri, bugün de devam ediyor.