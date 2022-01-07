Taner Ay’ın ailesi konuştu: İspat edene 1 milyon avro

Almanya’da yaşayan ve yasaklı olan Osmanen Germania (Almanyalı Osmanlılar) isimli çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen Taner Ay, Bulgaristan’da geçirdiği trafik kazasında geçen hafta ölmüştü.

Kırşehir Haber Vakti sitesinde yer alan habere göre Kırşehirli olan Ay ailesi tarafından yapılan açıklamada, Taner Ay’ın “Almanyalı Osmanlılar” yöneticisi olmadığı ileri sürüldü. Bu iddialarda bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatıldığı açıklandı. Açıklamada, Taner Ay’ın Almanya’da mahkeme kararıyla yasaklanan Osmanen Germania (Almanyalı Osmanlılar) adlı grupla ilişkisi olduğu, Türkiye hükümetinin bu gruba destek olduğu, Taner Ay’ın hükümetle grup ikisi arasındaki ilişkiyi kontrol ettiği ve bir mafya liderinden para aldığı iddiaları için ‘tamamen asılsız’ denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu, işi gerçekten yapan kişileri gizleme, onları temize çıkarma, doğruların ortaya çıkmasını engelleme amacıyla yapılan planlı bir yön saptırma ve yıpratma operasyonudur. Taner Ay’ın iddia edilen ne Osmanen Germania grubuyla ne de dünyanın herhangi bir yerinde faaliyet gösteren herhangi bir illegal grup ile hiçbir zaman ilişkisi olmamıştır. Biz ‘Osmanen Germania grubu temizdir’ demiyoruz. Biz ‘Taner Ay hakkında bu gruba üye olduğu ile ilgili hiçbir iddianame, hiçbir soruşturma, hiçbir ifade verme, hiçbir mahkeme kararı yok’ diyoruz. Delilsiz, ispatsız, sadece sosyal medyada yer alan 1-2 fotoğraftan suçlu çıkarmak, kişilik haklarına iftira atmak, hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmayıp insanlığın ve hukukun tüm evrensel ilkelerine aykırıdır.”

Para teklif edildi

Ay ailesi tarafından yapılan açıklamada ayrıca, “Suçlamaları ispat edenlere 1 milyon vermeye hazırız. Eğer ispatlayamazlarsa, ispat edene vereceğimizi ilan ettiğimiz o 1 milyon avro’yu iftira atanların cezalandırılması için kullanacağız” denildi.

