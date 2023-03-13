Tamince’ye imar kıyağı geri çevrildi!

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz ay oybirliği ile onayladığı Fettah Tamince’ye ait arazinin imar planı değişikliği kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Başkan Muhittin Böcek tarafından bir hafta sonra Meclis’e iade edilmişti. Bu ay yeniden gündeme gelen plan değişikliği, bu kez Meclis’te tartışılarak Muratpaşa İlçe Belediyesi'ne iade edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı oturumunda konuyla ilgili görüşünü dile getiren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, planın ayrıntılarına Antalya kamuoyunda oluşan hassasiyetin ardından vakıf olduklarını belirterek, “Hiçbir meclis kararı padişah fermanı değildir, hepsi tartışmaya açıktır. Bizim burada olma sebebimiz Antalya’nın huzuru, geleceği içindir. Eğer ki bu konu toplumda tartışılıyorsa bunun yeniden irdelenmesi, eğer hatası eksiği varsa yeniden revize edilmesinde hiçbir sakınca yoktur” dedi. CHP’li Konyaaltı, Döşemealtı ve Manavgat ilçe belediye başkanları ilgili maddenin yeniden Muratpaşa Belediyesi’ne iade edilmesi yönünde görüş bildirirken, CHP’li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal planın iadesine karşı çıktı. Yapılan oylamada, Fettah Tamince’nin rezidans yapmayı planladığı Düden Çayı kıyısındaki parselle ilgili imar planı değişikliği oy çokluğu ile ilçe belediyesine iade edildi.

Turizmci Fettah Tamince’nin Antalya’da satın aldığı deniz manzaralı parselin imar planında yapılan değişiklik, önce Muratpaşa ilçe belediyesinin, geçtiğimiz ay ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden geçirilerek onaylanmıştı.

Muratpaşa ilçesi, Güzeloba Mahallesi’ndeki 3676 ada 21 parselin plan notlarının ‘Özel Sağlık Tesis Alanı’ndan, Ticaret-Turizm Alanı’na dönüştürülmesini sağlayan plan değişikliğini gündeme getiren haberimizin ardından konu Antalya kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

İmar planı çıkmadan proje üzerinden satışa başlandı iddiası

Tartışmaların ardından, iktidara yakınlığı ile bilinen bir isim olan Fettah Tamince’nin söz konusu parseldeki binayı yıkarak bu alanda bir rezidans inşa etmek istediği gündeme geldi. Tamince’nin, rezidansla ilgili projeyi hazırlayarak daha imar planları onaylanmadan satışa bile başladığı iddiaları tartışmaları alevlendirdi.

Geçtiğimiz ay tüm partilerin evet oyu ile Meclis'ten geçirildi

Antalya Büyükşehir Meclisi’nin 17 Şubat’ta bütün partilerin evet oyu vermesiyle onayladığı Tamince’nin imar değişikliği talebinin görüşmeleri öncesinde CHP ve İYİ Parti gibi partilerin grup kararı alması, plan değişikliğiyle ilgili maddenin diğer maddelerle birlikte oylanması da eleştiri konusu olmuştu.

Danışmanı plan değişikliğini savundu, başkan iade etti

Bunların üstüne Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz’un kentin deprem ana planıyla ilgili düzenlenen toplantıda Tamince’ye ait parselle ilgili plan değişikliğini savunması ise tepkilerin artmasına neden oldu. Bunun üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tartışma yaratan plan değişikliğini yeniden görüşülmesi için İmar Komisyonuna iade ettiğini duyurdu.

Tamince'nin rezidans yapacağı parsel Mart ayı Meclisi'nde

Bugün toplanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Mart oturumunda Tamince’nin parseliyle ilgili düzenleme yeniden gündeme geldi. Gündemin 35. Maddesinde görüşülen imar komisyonu raporunun oylanması sırasında söz alan Muratpaşa Belediye Başkanı CHP’li Ümit Uysal, ilgili plan değişikliğinin özellikle kot yüksekliğinin belirlenmesi konusunda meclis üyelerine bilgi verdi. Başkan Uysal, belediye teknik personelinin yaptığı incelemeye göre söz konusu parselde kot farkından dolayı 2 metrelik bir avantaj sağlandığını belirtti.

CHP’li başkan Uysal: Kararımızın arkasındayız

“Kararımızın arkasındayız. Yüce meclisin belediyemizden geldiği şekliyle kararımızı onaylamasını dileriz” diyen Uysal, aksi bir öneri durumunda ret oyu kullanacaklarını kaydetti.

CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Sözen iadesini istedi

Konuyla ilgili söz alan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, tartışmalı maddenin Antalya kamuoyunda kaygı ve hassasiyet uyandırdığına değinerek, “Benim önerim bu hassasiyetlere dayanarak bu gündem maddesinin ilgili belediyesine iadesi, orada yeniden toplum hassasiyetleri düşünülerek, bir hataya meydan vermeyecek şekilde bize iade edilmesi konusunun oylanmasını arz ediyorum” dedi.

CHP’li Semih Esen de planın ilçe belediyesine iadesini savundu

Konyaaltı Belediye Başkanı CHP’li Semih Esen de söz konusu parselle ilgili uygulamaya dönük 1/1000’lik imar planının henüz onaylanmadığına işaret ederek, kamuoyundaki hassasiyetlerin dikkate alınmasını istedi. İlgili mal sahibinin hazırladığı broşürlerle satışa başladığı bilgisinin kamuoyunun gündeminde olduğuna değinen Esen, kamuoyunun rahatlaması açısından plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi için ilgili belediyesine iadesinin uygun olacağını düşündüğünü belirtti.

Uysal: Bize iade edilmesi hukuki değil, yeni plan iki yıl sürer

Bunun üzerine yeniden söz alan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Görüşülmüş, kurullardan geçmiş, itiraz aşaması görüşülen bir madde söz konusu. Eğer şu an bizim itirazı kabul ettiğimiz şekliyle onaylar iseniz konu netleşecek, askıya çıkacak, bitecek. Bize iade diye bir karar bence hukuki değil, çünkü bizim meclisimizin iradesi zaten çok net. Yalnız, hukuki olmamakla beraber böyle bir karar verir iseniz, bunun anlamı şudur: Biz itirazı zaten kabul etmişiz, o doğrultuda yeniden bir plan yapacağız. O plan askıya çıkacak, sonra Büyükşehir’e gelecek. Konunun çok uzun süre sürüncemede kalması anlamına gelir. Bize derseniz ki ‘yeniden plan yapın’, bu iki sene sürer” diye konuştu.

‘Dert ne ben onu anlamıyorum'

Büyükşehir Meclisi’nin Şubat ayında aldığı kararın tam tersini aldığında konunun kapanacağını savunan Uysal, “Bunu yapmıyoruz da yeniden iki senelik bir plan yapma sürecini başlatıyorsunuz. Geçen sefer aldığınız karardan dönün. Gayet basit ve konu kapansın. Niye yeniden 1000’lik plan yapmak üzere belediyesine? Dert ne? Ben onu anlamıyorum. Çok yersiz bir uzatma, çok yersiz bir usul işlemi. Ama ille de bizim meclisimize iade derseniz, bir binlik plan yaparız, bir sıkıntı da yok. Ama çok yanlış olur” ifadelerini kullandı.

Şükrü Sözen: Hiçbir Meclis kararı padişah fermanı değil

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın bu sözlerinin ardından yeniden söz isteyen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Hiçbir meclis kararı, gündemi padişah fermanı değildir. Hepsi tartışmaya açıktır. Bizim burada olma sebebimiz Antalya’nın huzuru, geleceği içindir. Eğer ki bu toplumda konu tartışılıyorsa, bunun yeniden irdelenmesi; eğer hatası eksiği varsa yeniden revize edilmesinde hiçbir sakınca yoktur. Biz işin teknik boyutunu tartışmıyoruz. İşin hassasiyetini Antalya kamuoyuna düştükten sonra hepimiz fark ettik ve Antalya’nın hassasiyetlerine saygı gösterdiğimiz için bunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz” dedi.

Tamince'nin plan değişikliği talebi ilçe belediyesine iade edildi

Tartışmalı geçen görüşmelerin ardından ilgili maddenin oylanmasına geçildi. Önce Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın “ilgili belediyesinden geldiği şekliyle kabulü” yönündeki önerisini oylamaya sunan Başkan Böcek, bu öneri kabul görmeyince “ilgili belediyesine iadesi” görüşünü oylamaya sundu. Fettah Tamince’ye ait parseldeki plan değişikliğinin Muratpaşa Belediyesi’ne iade edilmesi önerisi, 42’ye karşı 4 oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile birlikte CHP’li meclis üyeleri Enver Barış, Ertuğrul Ünal ve Mehmet Hacıarifoğlu öneriye hayır oyu kullan isimler arasında yer aldı.