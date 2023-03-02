Tamince’nin 'FETÖ' dosyalarını isteyen hakimin görev yeri değiştirildi

Rixos Hotel'de staj yaparken şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Oğraş’ın babası Murat Oğraş hakkında dava açan otelin sahibi Fettah Tamince'nin 'FETÖ' dosyalarının istenmesi üzerine talebi kabul eden hakimin, görev yerinin değiştirildiği öğrenildi.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, Fettah Tamince'ye ait Antalya’daki Rixos otelinde 2011 yılında staj yaparken şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ve ölümü hala aydınlatılamayan lise öğrencisi Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş hakkında 'hakaret' suçlamasıyla dava açıldı. Davayı açan Fettah Tamince, açtığı davada Oğraş’ın kendisiyle ilgili “Ülkenin en azılı FETÖ’cüsü” ifadelerini kullanmasını suçlama konusu yaptı.

Tamince’nin Oğraş hakkında 2021 yılının sonunda yaptığı suç duyurusunun ardından hakaret suçlamasıyla ve 28 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması, 11 Kasım 2022’de Antalya 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada savunmasını yapan Oğraş’ın ardından avukatları söz aldı.

20 gün sonra görev yeri değiştirildi

Oğraş'ın avukatları, Tamince'nin "FETÖ" ile bağlantısının araştırılmasını istedi. Hakim bu talebi kabul etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan sistemi üzerinden Tamince hakkındaki "FETÖ" soruşturmalarının araştırılmasını isteyen hakim B.T'nin, duruşmadan 20 gün sonra görev yeri değiştirildi. B.T, 1 Aralık’taki Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi’yle Antalya hakimliğinden Antalya Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine gönderildi.

Başsavcılığın yazısı ikinci duruşmadan sonra geldi

Davanın ikinci duruşması ise 9 Şubat’ta görüldü. Tamince hakkındaki "FETÖ" soruşturmaları, ikinci duruşmada mahkemeye gönderilmedi. Mahkeme, UYAP sistemi üzerinden yaptığı araştırmada, Tamince hakkında kapalı durumda 7 "FETÖ" dosyası olduğunu duruşma zaptına geçirdi. Duruşmadan 5 gün sonra ise, 14 Şubat’ta mahkemeye yazı yazan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Tamince hakkındaki iki "FETÖ" dosyasında kovuşturmaya yer yok kararı alındığını, üç dosyanın ise hâlâ açık olduğu belirtildi.

'Dosyaya giren yazı, konuşulanların yersiz olmadığını gösteriyor'

Murat Oğraş’ın avukatlarından Furkan Açıkgöz, Tamince’nin kamuoyu önünde Fethullah Gülen hakkındaki övgü dolu sözleri ile siyasi ve ticari ilişkilerine atıf yaptı ve şunları söyledi:

“Murat Oğraş’ın Fettah Tamince’ye FETÖ’cü dediği iddiasıyla açılan hakaret davasında dosyaya giren evrak, Tamince hakkında konuşulanların yersiz olmadığını gösteriyor. Sadece kamuoyu önünde değil, devlet kurumları nezdinde de Tamince'nin Fethullah Gülen cemaati ile ilişkisi hep izlenmiş ve kayıt altına alınmış.”



