Tamamlanmadan açıldı, defalarca su bastı: Erdoğan'a göre Defne Devlet Hastanesi 'linç' kurbanı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi'nin toplu temel atma töreninde konuştu. Bölgede devam eden inşaat çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Erdoğan, yeniden inşa edilen Defne Devlet Hastanesinin ''erken'' açılışına ve hastaneyi su basmasına dair haberleri "linç kampanyası" olarak adlandırdı.

Hastanenin 28 Mayıs seçimlerinden 1 hafta önce açıldığını hatırlatan Erdoğan, ''Birilerinin tek kare fotoğraf üzerinden aleyhinde adeta bir linç kampanyası yürüttüğü hastanemiz, sahadaki zorluklara rağmen o günden bugüne Hataylı kardeşlerimize hizmet ediyor'' sözlerini sarf etti.

Hatay’da geçtiğimi hafta yaşanan kısa süreli yağışın ardından Defne Devlet Hastanesi’ni su bastı. Hastalar tedavi olmak için beklediği sırada zemini su basması sağlık hizmetlerini aksattı. Sedyelerin taşınmasında zor anlar yaşandı. Hastanede daha önce de su baskınları yaşanmıştı.

Defne Devlet Hastanesi'nin depremde yıkılmasının ardından Erdoğan, 24 Mart'ta yeni Defne Devlet Hastanesi inşaatının temelini atmıştı. Hastanenin iki ayda bitirildiği ve hizmete hazır hale getirildiğini öne sürülmüştü. Ancak, soL'un ulaştığı görüntülerde, hastanenin yalnızca ön cephesinin inşa edildiği ortaya çıkmıştı.