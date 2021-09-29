'Tam yetkisiz ve tamamen sembolik Cumhurbaşkanlığı planlanmalı'

Dün Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cübbeli Ahmet üzerinden "parlamenter sisteme" dönüş yazısı yazmış, Cübbeli'nin "AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir" ifadelerini desteklemişti.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Meral Akşener'in "başbakanlık" çıkışını ve Ahmet Hakan'ın dünkü yazısını değerlendirdiği bugünkü köşe yazısında, "Millet İttifakı köprüden önceki son çıkışa dikkat etmeli…" başlığını kullandı.

"...eğer muhalefetin istediği ve iktidar medyasında da nabız yoklandığı gibi Başbakanlık modeline geçilecekse şimdiden hazırlıklar başlamalı" diyen Alçı, "Tam yetkisiz ve tamamen sembolik Cumhurbaşkanlığı makamı anayasal olarak planlanmalı. Eski parlamentarizmden farklı olarak Cumhurbaşkanı kesinlikle tam yetkisiz ve tam güçsüz olmalı. Cumhurbaşkanlığı devletin ve milletin birliğini temsil etmeli ve yeniden Çankaya’ya taşınmalı. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı adeta Norveç Kralı gibi sembolik ve siyaset-üstü olmalı. İç politikanın p’si bile Çankaya’ya girmemeli" ifadesini kullandı.

Yeni Cumhurbaşkanını yeni parlamentonun seçmesi gerektiğini de söyleyen Alçı, "Devleti Başbakan yönetmeli. Başbakanlık makamı güçlü olmalı. Mevcut Beştepe külliyesinin yapımı zaten Başbakanlık merkez ofisi diye başlamıştı. Bu modele göre 25 Haziran 2023 seçimi yepyeni bir parlamentoyu belirler ve 301’i bulan hükümeti kurar. Hükümet kurulduktan sonra ancak bambaşka yeni hükümet kurulursa Başbakan düşer" dedi.

'Köprüden önce son çıkış'

"Önce 2023 Haziran’da Başkanlık seçimi sonra da yeni Başkan ile parlamentarizme geçiş diye bir ihtimal yok" iddiasını dile getiren Alçı, "Eğer Türkiye Başbakanlık modeline geçecekse 2023’ten önce bu işin kararlaştırılıp bitmesi lazım. Yok eğer bir şekilde 1 Kasım 2015 atmosferiyle geçeceğini düşündüğüm 25 Haziran 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine gidilecekse, muhalefet de bu seçimi istiyorsa 'Sonrasında güçlendirilmiş parlamentarizme geçeriz' lafları anlamsız. Yani güçlendirilmiş parlamentarizmi hedefleyenler köprüden önce son çıkışa dikkat etmeliler" ifadesini kullandı.