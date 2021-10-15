Tam elektrikli araçlar İzmir'de otoparkları yüzde 50 indirimli kullanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda kent genelinde belediye iştiraki olan İZELMAN A.Ş.’nin yönetiminde olan otoparkları, tam elektrikli araçların yüzde 50 indirimli kullanması gündeme getirildi.

“İZELMAN A.Ş’nin talebi doğrultusunda; İZELMAN A.Ş tarafından işletilen Belediyemize ait otoparklarda uygulanmakta olan otopark fiyat tarifelerindeki saatlik bedellerin, tam elektrikli araçlara yönelik %50 indirimle uygulanması” önergesi, mecliste oybirliği ile kabul edildi. (ANKA)