Taliban'ın maliye bakanlığından kadın çalışanlarına: İşinizi alacak bir adam bulun

Afganistan'ın maliye bakanlığı kadın çalışanlardan erkek akrabalarını yollamalarını ve işi bırakmalarını istedi.

Afganistan'da kamu sektöründe çalışan kadınlar, Taliban'ın Ağustos 2021'de iktidara gelmesinden kısa bir süre sonra işe gittiklerinde binalara alınmamıştı ve bu süreçte büyük ölçüde azaltılmış maaşlar almışlardı.

İngiltere menşeli Guardian'a konuşan bir kadın bakanlık çalışanı, ofiste iş yükünün artması nedeniyle bakanlığın şimdi kendilerinden erkek akrabalarını işe yollamalarını istediğini söyledi.

Taliban yöneticilerinin kendilerini telefonla aradığını belirten bir bakanlık çalışanı, "İşten kovulabilmem için bakanlıkta yerime bir erkek aile üyesini tanıtmam istendi." dedi.

Yayın organına konuşan bakanlık çalışanı “[İktidara] geldiklerinden beri, Taliban benim statümü düşürdü ve maaşımı 60 bin afganiden 12 bin afganiye düşürdü. Oğlumun okul masraflarını bile karşılayamıyorum. Bunu sorguladığımda, bir yetkili bana kabaca odasından çıkmamı söyledi ve bunun pazarlık konusu olmadığını söyledi.” dedi

Öte yandan Taliban yetkilileri bu konuya ilişkin kamuya açık bir açıklama yapmadı. Bu uygulamanın maliye bakanlığı dışındaki diğer devlet dairelerinde olup olmadığına ilişkin de bir veri bulunmuyor.