Taliban hükümeti Hazine'yi zenginleştirirken halk açlık çekiyor

Taliban iktidara geldiği günden bu yana gözler Afganistan topraklarına çevrilmiş durumda. İnsan hakları ihlalleri, kadınlara yapılan kısıtlamalar ve şeriat uygulamalarıyla gündeme gelen Taliban'ın ekonomik kararları da dikkat çekiyor.

Taliban'ın iktidara geldiği günden bu yana topladığı paralar ve Hazine'ye aktardığı kaynakların artışına dikkat çekiliyor. Ancak toplanan bu paralar Afganistan halkıyla paylaşılmıyor.

Economist'te yer alan habere göre Kabil'deki Medine Çarşısı esnaflarının bir rutini haline gelen kalabalık sokaklar ve meydandaki insanlar eski günlere kıyasla daha zor günler geçiriyor. Bu kalabalığın biçim değiştirdiği ifade edilirken alım gücü neredeyse tükenmiş durumda. Cepleri boş yurttaşlar vitrinlerin ve tezgahların önünde bekleyip geçmekten başka bir şey yapamıyor.

Halk yoksulluktan ölüyor!

Afganistan halkı için genel yorum aynı ifadede birleşiyor: Halk yoksulluktan ölüyor.

Afganistan özellikle komşu ülkelerle gerçekleştirilen ticari faaliyetlerle biliniyor. Birinci sırada ise komşusu Çin yer alıyor. Bunu Özbekistan, Pakistan, İran ve Hindistan takip ediyor. Ekonominin en çok devindiği alanlardan birisiyse inşaat sektörü. Birçok iş kaldığı yerden devam etse de Afgan halkının cebine giren pek bir şey yok. Taliban bu yoksulluğa rağmen Hazine'yi doldurmaya devam ediyor.

Habere göre uzmanlar Taliban'ın para toplamak konusunda şaşırtıcı derecede iyi olduğunu ifade ederken halkın yoksulluğu ise radikal biçimde artıyor. Hazine'ye para aktarılmasıysa Taliban hükümetinin halktan topladığı vergiler ve servetleri ülkedeki dini gruplara transferi olarak yorumlanıyor.