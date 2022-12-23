Taliban'dan yükseköğretim yasağına ilişkin açıklama: 'Afgan kültürüne uygun değil'

Taliban'ın Yükseköğrenim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim, Afganistan’da üniversitelerde kadınlara getirilen eğitim yasağına ilişkin açıklamada bulundu.

T24'ün aktardığına göre, RTA'ya konuşan Nedim, söz konusu kararın gerekçesinin, yüksek öğretim alanında Taliban yönetiminin getirdiği kuralların düzgün bir şekilde uygulanmaması olduğunu söyledi.

Nedim, "üniversitelerde kız öğrencilerin örtünme kurallarına riayet etmediğini, yasağa rağmen halen bazı üniversitelerde karma eğitimin devam ettiğini, kız öğrencilerin üniversite eğitimi için farklı vilayetlere gidip ailesi ya da herhangi bir 'mahremi' olmadan orada yaşaması ve buradaki yurtlarda kalmasının uygun olmadığını ve üniversitelerdeki bazı bölümlerde kız öğrencilerin eğitim almaması gerektiğini" söyledi.

Bakan Nedim, "Kızlar tarım ve mühendislik eğitimi alıyordu ama bu Afgan kültürüne uygun değil. Kızlar eğitim almalı ama İslam ve töreye aykırı şekilde değil" diye konuştu.

Söz konusu yasağa dair diğer ülkelerden gelen tepkilere ilişkin de konuşan Nedim, "Afganistan'ın iç işlerine karışılmamasını" istedi.