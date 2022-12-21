Dışişleri'nden Afganistan açıklaması: 'Üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da üniversitelerde kadınlara getirilen eğitim yasağına ilişkin kararı "üzüntü ve endişeyle karşıladığını" bildirdi.

Bakanlık konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Afganistan’da yükseköğretimde de kız öğrencilere getirilen eğitim yasağını üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz. Eğitim, tüm bireylerin fırsat eşitliği temelinde ayrımsız olarak yararlanması ve mahrum bırakılmaması gereken temel bir insan hakkıdır" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada "Afganistan’da halkın beklentileri uyarınca tüm kız çocuklarına eğitim hakkının istisnasız tanınması ülkenin refahı ve geleceği bakımından da önem taşımaktadır. Bu çerçevede, bahsekonu kararın gözden geçirilmesi ve gerekli adımların biran evvel atılması beklentimizi ifade ediyoruz" denildi.