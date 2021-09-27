Taliban'dan uluslararası uçuşların devam etmesi için çağrı

Afganistan'da Taliban yönetimi, ülkede uluslararası uçuşların devam etmesi için hava yolu şirketlerine başvuruda bulundu.

Başvuruda, "Kabil Uluslararası Havalimanı'ndaki sorunların çözüldüğü ve havayolu şirketleriyle tam işbirliği yapma taahhütünde bulunulduğu" belirtildi.

Kabil Havalimanı'nda yardım ve yolcu uçuşları sınırlı sayıda gerçekleşirken, normal ticari uçuşlar, Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından başlayan tahliyeler sürecinden dolayı askıya alınmıştı.

Taliban'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak atadığı Abdül Kahar Belki, "uluslararası uçuşların durdurulmasından dolayı "pek çok Afgan'ın ülkeye dönmesini ve iş ve eğitimden dolayı seyahat etmesini engellediğini" söyledi.