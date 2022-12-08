Taliban'dan ülkeye dönecek akademisyenler için 'kolay terfi' vaadi

Taliban'ın Yüksek Öğrenim Bakan Vekili Neda Muhammed Nadim, Afganistan'ı terk eden akademisyenlerden ülkeye geri dönmelerini istedi.

Nadim, önceki hükümetin eğitimle ilgili kural ve düzenlemelerinin iptal edildiğini ve bakanlığın ülkedeki eğitim sistemi için kolaylıklar sağlamaya çalışacağını söyledi. Nadim, "Önceki sistemin ilke ve yönetmelikleri tamamen iptal edildi, bunlar ne caizdir ne de uygundur" dedi.

'Allah'ın izniyle bilim insanı terfisinde bir sakınca yok'

Afganistan menşeli TOLOnews'ün haberine göre Nadim, ülkedeki üniversitelerde profesyonel öğretim görevlisi eksikliğinin ciddi bir sorun olduğunu söylerken ülkeye dönecek olan akademisyenler için de "kolay terfi imkânı" vaadinde bulundu.

Üniversitede görevli öğretim üyeleri ve öğrencilere konuşan Nadim, “Bilim personeli terfisinin önünde engeller vardı. Kuralları kaldırdık, Allah'ın izniyle bilim insanı terfisinde bir sakınca yok” dedi.

Aynı toplantıda söz alan özel üniversiteler birliği başkanı Tarık Kemal ise "Biz eğitim sektörünün önemli bir parçasıyız, bu sistemde Afganistan'da yetiştirdiğimiz gençler ... profesyonel ve İslami olacaklar" dedi.