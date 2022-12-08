Taliban: Türk iş adamları inşaat sektöründe yatırım yapmak için Afganistan'a geliyor

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın Şehircilik ve İskan Bakanlığı, Türkiye'den çok sayıda yatırımcının yakın gelecekte Afganistan'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Bakan Vekili Hamdullah Nomani, Salı günü "çok sayıda Türk yatırımcıyla görüştüğünü" ve görüştüğü iş adamlarının inşaat sektöründe Afganistan'da yatırım yapacağını kaydetti.

TOLOnews'ın haberine göre Nomani, "Daha çok sanayi ve tarım sektörlerine odaklandılar. Mesela fabrika inşaatı alanında. Telekomünikasyon sektöründen bir firma hazırdı ve sahada çalışabileceklerini söylediler. Çalışmayı kabul ettiler ama daha fazlasını söylemediler. Planı belirlemek için zamana ihtiyaç var." dedi.

Öte yandan Türkiye'den Taliban temsilcileri ile görüşmeye giden sermayedarların temsilcilerinden biri TOLOnews'a verdiği demecinde Afganistan'da çok fazla yatırım fırsatı olduğunu ve bu nedenle inceleme için ülkeye geldiklerini söyledi.

HAKSİAD Sanayi ve Ticaret Grubu Başkanı Fikri Karavil, yayın organına verdiği demeçte Kabil'in Yeni Kent projesine yatırım yapma olanaklarını değerlendireceklerini söylediler. Karavil, "Şehircilik Bakanı ile görüştüğümüzde Kabil Yeni Kent bölgesini görüştük... Ardından bugün Kabil Yeni Kent'i ziyaret ettik. Elimizde Kabil Yeni Kent'in bir haritası var ve şu anda bunu alan Türk yatırımcılarla görüşüyoruz." dedi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, yabancı yatırımcıların Afganistan'da yatırım yapmaya ilgi gösterdiğini söyledi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Vekili Nureddin Azizi, "Türkiye bizimle temas halinde. Buraya gelip Afganistan'da yatırım yapmak istiyorlar. Çin de bizimle temas halinde. Kazakistan ve Rusya'da arkadaşlarımız var. İran'dan da buraya büyük bir yatırım yapmaya çalışıyorlar." dedi.