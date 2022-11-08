Taliban işsiz 65 bin kişiyi yurtdışına çalışmaya yollayacak: Listede Türkiye de var

Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban'ın Kamu İşleri Bakanlığı, ülkede işsiz 65 bin kişinin yurtdışına çalışmaya yollanacağını açıkladı.

Afganistan menşeli Tolo News'ün haberine göre, Kamu İşleri Bakanlık Müsteşarı Mahudm Sedat, 65 bin kişi arasından 15 bin kişinin Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye gönderileceğini belirtti. Sedat, yurtdışına gönderilen kişilerin hayvancılık sektöründe çalışacağını söyledi.

Ülkedeki işsizlik sorununa ilişkin konuşan Sedat, "Bu sorunu bir an önce çözmeye ve insanlarımızı yurtdışında çalışmaya yollamaya çalışıyoruz" dedi.

Taliban yetkilisi yurtdışına gidecekler için, diğer ülkelerle hali hazırda anlaşmaların önceki hükümet döneminde imzalandığını söylerken, bunun uygulanmasında aksaklıklar olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı'nın verilerine göre Taliban'ın iktidarı almasıyla ülkedeki işsizlik ve geçim krizi şiddetlendi. Ajansın istatistiklerine göre sadece son 1 yılda ülkede 700 bin kişi daha işsiz kaldı.