Taliban'dan kadın TV sunucularına peçe zorunluluğu

Taliban, Afganistan'daki tüm medya kuruluşlarındaki kadın gazetecilerin televizyona çıkarken yüzlerini kapatmalarını içeren genelge yayınladı. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Afganistan yerel ajansları, Taliban'ın bu kararının nihai olduğu ve tartışmaya açık olmadığı konusunda bilgilendirildiklerini doğruladı.

Genelgeye göre, kadın sunucuların yalnızca gözleri görülebilecek.

Mart ayı başında Taliban, BBC ve Deutsche Welle de dahil olmak üzere tüm yabancı medya kuruluşlarını, çalışanlarının kıyafetleri ve haber içeriklerini kontrol edememesi nedeniyle yasaklamıştı.

Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinden sonra Afganistan'da medya kuruluşlarına ciddi kısıtlamalar getirildi. Gazeteciler işlerini yaptıkları için darp edildi ve gözaltına alındı.