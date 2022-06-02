Taliban'dan kaçan müzisyenler Pakistan'da tutuklandı

Taliban rejiminin Afganistan'da iktidara gelmesinin ardından bir çok yasaklama ve kısıtlama gündelik hayatın konusu oldu. Taliban gericiliğinden en büyük payı alanlardan biri de sanatçılar.

Uygulanan yasakların ardından birçok sanatçı Afganistan'dan kaçarak farklı ülkelere iltica etmek zorunda kaldı. Bu ülkelerin başında da Afganistan'ın komşusu Pakistan geliyor.

26 Mayıs günü Pakistan'da tutuklanan birçok sanatçı yargılandıkları mahkeme sonucunda cezaevlerine gönderildi.

Taliban yönetimi daha önce de pek çok kez sanatçıların enstrümanlarını kırması ve bazı müzik merkezlerine operasyon düzenlemesi ile gündeme gelmişti

Karar Pakistan yönetiminin Afganistan'la kurduğu ilişkilerin sonucu

Tutuklama ve yakalamalara karşı protesto gösterileri yapan Pakistan Sanat Derneği üyeleri, alınan kararı Pakistan devletinin Afganistan yönetimiyle kurduğu ilişkilerin bir sonucu olarak değerlendiriyor. Afgan sanatçılarının adreslerine yapılan polis baskınlarında hiç bir gerekçe gösterilmezken tutuklama ve gözaltılar yaşanıyor.

Sanatçılar Taliban'a teslim edilebilir

Afganistan'da Taliban rejiminden Pakistan'a sığınan sanatçıların, Pakistan yönetimi tarafından iade edilme ihtimali gündemde. Böylesi bir sonucun sanatçılar için yaşam tehlikesi yaratabileceğini ifade eden sanatçılar, Pakistan'ın Peşaver kentinde tutuklanan sanatçılar için destek ve dayanışma çağrısında bulunuldu.

Aralarında Afgan medyasının popüler isimlerinin de olduğu sanatçılıların bir çoğunun gündelik yaşamlarını ikame etmek konusunda sıkıntılar yaşadığı belirtiliyor. Sanatçıların çoğu zaman yiyecek ekmeğe dahi ulaşmak konusunda sıkıntılar yaşadığı ifade ediliyor.

Independent'a konuşan Pakistan Sanatçılar Derneği üyeleri yaşananlara dikkat çekerken durumun aciliyet barındırdığını ifade ettiler. Bir çok sanatçının göç yollarında zor şartlarda aç ve susuz kalarak Pakistan'a sığındığı biliniyor.

Pakistan yasalarına göre yurt dışından Pakistan'a sığınanlar, geçerli şartları yerine getirmemeleri durumunda 3 ay içinde geri gönderiliyor. Böylesi bir durumun sanatçıları Taliban'ın yaşattığı cehenneme teslim edileceği anlamına geliyor.