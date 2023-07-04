Taliban'dan güzellik salonlarının kapatılması talimatı

Afganistan'da Taliban yönetimi, ülkedeki güzellik salonlarının bir ay içinde kapatılması yönünde talimat verdi.

Taliban'ın Ahlak Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Sadık Akif, "Kadınlara özel güzellik salonlarının kapatılması için bir aylık süre var" açıklamasında bulundu.

Afganistan'da başkent Kabil ve diğer büyük kentlerde Taliban'ın 2001'de iktidardan düşmesinden sonra birçok güzellik salonu açılmıştı.

Taliban'ın 2 yıl önce yeniden iktidara gelmesinden sonra güzellik salonları açık kalmış, ancak tabelaları ve pencerelerinin üstü örtülmüştü.

Taliban, geçtiğimiz yıl bir çok kız lisesini kapatmış, kadınların üniversiteye girişini yasaklamış ve yardım personeli olan birçok Afgan kadına çalışma yasağı getirmişti. Hamam, spor salonu ve park gibi birçok kamusal alan kadınlara yasaklanmıştı.