Taliban'dan ABD'ye uyarı: Hava sahası ihlalleri 'kötü sonuçlar' doğuracak

Afganistan'da Taliban yönetimi, ABD insansız hava araçlarının (İHA) ülkenin hava sahası ihlallerine devam etmesinin "kötü sonuçlar" doğuracağı konusunda Washington'a uyarıda bulundu.

Taliban tarafından yapılan açıklamada, Afganistan hava sahasının ABD İHA'ları tarafından işgal edildiği belirtilirken, ABD Başkanı Joe Biden'a uluslararası normların ve Washington 'la Taliban arasında Katar başkenti Doha'da imzalanan barış anlaşmasının ihlalinden kaçınma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Dünyadaki tüm ülkeler, devletlerin kara ve hava sahalarının yegane sahibidir. Bu nedenle İslam Emirliği, Afganistan'ın yegane meşru unsuru olarak, Afganistan'ın kara ve hava sahasının koruyucusudur" denildi.

Açıklamada, uluslararası topluma "karşılıklı taahhütleri ve Afganistan'a taahhütleri yerine getirme" çağrısında bulunuldu.

ABD medyası, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesine karşın Biden yönetiminin Afganistan'da İHA gözlem ve saldırılarını artıracağını iddia ediyor.