Taliban: 'Yaramaz' kadınları evde tutmaya devam edeceğiz

Afganistan'ın İçişleri Bakanı Vekili ve 2016'dan beri Taliban'ın eş başkan yardımcısı olan Siraceddin Hakkani, rejimin kadın haklarına yönelik kısıtlamalarını protesto eden kadınların evde kalacağını söyledi.

NTV'nin haberine göre CNN'den Christiane Amanpour’la Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir röportaj gerçekleştiren Hakkani evlerini terk etmekten korktuklarını söyleyen Afgan kadınları hakkındaki soruya gülerek "'Yaramaz' kadınları evde tutuyoruz" dedi. Hakkani, "Yaramaz kadınlar derken, mevcut hükümeti sorgulamak için başka taraflarca kontrol edilen kadınlara atıfta bulundum" ifadesini kullandı.

Kadınların eğitim ve çalışma haklarının Taliban'ın İslam hukuku ile "ulusal, kültürel ve geleneksel ilkeleriyle" sınırlı olacağını söyleyen, Hakkani, "Afgan hükümetinde kızların eğitimine karşı çıkan kimse yok. Zaten kızların 6. sınıfa kadar okula gitmesine izin veriliyor ve bu sınıfın üzerinde bir mekanizma üzerinde çalışmalar devam ediyor. Allah'ın izniyle çok yakında bu konuyla ilgili çok güzel haberler duyacaksınız" diye konuştu.

Yüzünü ilk kez halka göstermesinden aylar sonra ilk kez kameralı bir röportajda konuşan Hakkani şu anda FBI tarafından aranıyor ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "özel olarak belirlenmiş küresel terörist" olarak sınıflandırılıyor.

Hakkani'nin yardımcılarıysa röportajın ABD ve dünya ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma çabası olduğunu söyledi.