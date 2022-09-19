Taliban ve ABD arasında esir değişimi

ABD Donanması gazisi ve inşaat mühendisi Mark Frerichs, Hacı Beşir Nurzai'nin salınması karşılığında serbest bırakıldı.

Geçen yıl Ağustos ayında ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Mark Frerichs'in Taliban'ın elinde kalan son ABD'li rehin olduğuna inanılıyor. Hacı Beşir Nurzai'yse Taliban hareketinin kurucusu Molla Ömer'e en yakın figür olarak biliniyor.

Pazartesi günü Taliban ile yapılan bir mahkum takas anlaşması sonrasında ABD, Nurzai'yi uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla yaklaşık yirmi yıl boyunca tutulduğu Guantanamo'dan serbest bıraktı. Nurzai uyuşturucu suçlamalarını reddediyordu.

Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emir Han Muttaki Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Nurzai'nin Şubat 2020'de Kabil'den kaçırılan ABD vatandaşı Mark Frerichs karşılığında serbest bırakıldığını doğruladı.

Muttaki, "Afganistan İslam Emirliği sorunları ABD dahil herkesle müzakere ederek çözmeye hazır" dedi.

Nurzai, Katar Havayolları'na ait Boeing C-17 Globe Master III uçağıyla Doha'ya nakledildikten bir gün sonra, Katar'daki ABD Hava Üssü El-Udeid üzerinden Kabil'e getirildi.