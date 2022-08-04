Taliban'dan ABD'ye uyarı: 'Bir daha olursa olası sonuçların sorumlusu olursunuz'

Afganistan'da Taliban hükümeti, El Kaide lideri Ayman El Zevahiri'nin ABD'nin Kabil'e düzenlediği hava saldırısında öldürülmesiyle ilgili ilk resmi açıklamasını yayımladı. Taliban, El Zevahiri'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'de olduğunu bilmediğini iddia etti.

Independent'ın haberine göre, Taliban tarafından yapılan açıklamada, "İki gün önce ABD Başkanı Joe Biden, ABD birliklerinin hava saldırısında El Kaide lideri Ayman El Zevahiri'yi hedef aldığını iddia etti. Afganistan İslam Emirliği'nin Ayman El Zevahiri'nin Kabil'e gelişi ve burada kaldığı hakkında herhangi bir bilgisi yoktur" denildi.

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, olayın araştırıldığını söyledi. Taliban Sözcüsü, ABD'yi uyararak, ülkede başka bir hava saldırısı olması halinde, ABD'nin olası sonuçlardan sorumlu olacağını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden hafta başında yaptığı açıklamada, 11 Eylül saldırganlarından biri olarak tanımladığı El Kaide lideri Ayman El Zevahiri'nin Kabil'de bulunduğu sırada hava saldırısı sonucu öldürüldüğü duyurmuştu.