Taliban ülkeden kaçan azınlıkları geri çağırdı: 'Güvenliği sağladık'

Afganistan'ı işgal eden ABD'nin ülkeden ayrılmasının ardından iktidarı devralan Taliban, güvenliğin tam olarak sağlandığını iddia ederek ülkeden kaçan azınlıkları dönmeleri için çağırdı.

Hindular ve Sihler başta olmak üzere, Afganistan'dan kaçan etnik ve dini azınlıklara Twitter üzerinden seslenen Taliban iktidarının sözde Genelkurmay Başkanlığı, başkent Kabil'de bir grup Hindu ve Sih liderle toplantı düzenlediklerini ve bu toplantıda "ülkenin artık güvenli olduğu" konusunda bir görüş birliğine ulaştıklarını kaydetti.

Afganistan'da terör saldırıları düzenleyen bir diğer gerici örgüt Horasan Eyaleti İslam Devleti (ISKP) ise bir süredir Hinduları ve Sihleri hedef alıyor. En son 18 Haziran'da Kabil'de gerçekleşen saldırıda 1'i Sih, 2 kişi yaşamını yitirmişti.