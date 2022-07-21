BM'den Taliban açıklaması: 'İnsan hakları ihlallerinde bulunuyor'

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), "Afganistan'da İnsan Hakları" başlıklı raporunda Taliban yönetiminin, insan hakları ihlallerinde bulunduğunu kaydetti.

15 Ağustos 2021-15 Haziran 2022 arası verileri kapsayan raporda UNAMA, Taliban'ın yargısız infaz, işkence, keyfi tutuklama, gözaltı ve kötü muamelede bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, raporda Afganistan'da ifade özgürlüğü ve kadın haklarına yönelik ciddi gerilemelerin olduğu belirtildi.

217 kişiye 'insanlık dışı' ceza

Verilere göre, söz konusu süreç içerisinde terör örgütü IŞİD'in Afganistan'da düzenlediği bombalı saldırılarda 700 insan hayatını kaybederken, 1406'sı da yaralandı. Rapora göre, Taliban, önceki hükümet görevlileri ve güvenlik güçlerine yönelik 160 yargısız infaz, 178 keyfi gözaltı ve tutuklama, 23 hücre hapsi, 56 işkence ve kötü muamelede bulundu. Taliban yönetimi 217 kişiye 'insanlık dışı' ceza verdi ve 118 defa aşırı güç kullandı.

6 gazeteci öldürüldü

İnsan hakları ihlallerinden 173 gazeteci etkilendi. 5'i IŞİD tarafından, 1 gazeteci de kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından olmak üzere 6 gazeteci öldürüldü.

Gazetecilere yönelik 122 keyfi gözaltı ve tutuklama, 58 kötü muamele, 33 tehdit, 12 hücre hapsi uygulandı. Söz konusu uygulamalardan 65 insan hakları aktivisti de olumsuz etkilendi, bu kişilere yönelik 47 tutuklama, 17 hücre hapsi uygulandı.

Taliban raporu reddetti

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkede keyfi öldürme ya da tutuklama yoktur. Eğer biri keyfi olarak öldürür ya da tutuklarsa, suçlu sayılır ve şer-i yasalarla yargılanır. Bu konudaki UNAMA raporu doğru değildir ve propagandadan başka bir şey değildir" diyerek raporun gerçekleri yansıtmadığını iddia etti.