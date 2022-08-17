Taliban Türkiye’ye heyet yolluyor

Taliban, Afganistan Göç ve Mülteciler Bakanlığı'ndan bir heyetin Afgan mültecilerin durumunu araştırmak için Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Bakhtar News Agency'nin haberine göre Afganistan Göç ve Mülteciler Bakan Yardımcısı Mohammad Arsala yaptığı açıklamada, Afgan mültecilerin durumu ve Afganistan’a dönüşleri konusunda Türk makamlarıyla yaptıkları görüşmelerde bir sonuca varmadıklarını ifade ederek, bu konuda henüz bir anlaşmanın olmadığını söyledi.

Arsala, Afgan mültecilerin durumunu ve sorunlarını araştırmak için Türkiye'yi ziyaret edeceğini söylerken "Mültecilerin dönüşü, yaşadıkları sorunlar ve onlara yardım konusunda her konuda detaylı görüşmeler yapılacak ve tüm sorunları masaya yatırılacak” dedi.

Arsala ziyaretin gelecek hafta içerisinde gerçekleşeceğini ekledi.

Türkiye'deki Afgan Mültecileri Destekleme Derneği'nin istatistiklerine göre, son yedi ay içinde bu ülkeden yaklaşık 40.000 Afgan mülteci sınır dışı edildi.